شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بتجديد ندب عدد من رجال القضاء للعمل بمكتب شئون أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم- الخميس- عدداً من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من بينها تجديد ندب عدد من أعضاء التفتيش القضائى بالنيابة العامة ورجال القضاء للعمل بمكتب شئون أمن الدولة .

كما تضمنت القرارات اعتبار كلا من مشروع إإقامة محطتى رفع الصرف الصرف الصحى بالحمايدة وكفر عابد بمركز طوخ بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

وشملت القرارات الموافقة على إنشاء حى جنوب بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ، وتعديل إحداثيات المحمية الطبيعية بأشتوم الجميل وجزيرة تنيس ببورسعيد.