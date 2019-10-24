شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتوفير خدمات أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم ورشتى عمل خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجارى وهما ورشة متابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية ويشارك في الورشتين 460 مشاركا من جميع المحافظات، تحت رعاية وزيرى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأكد وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، أن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ فى الفترة من 25 الى 28 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا ، منهم ممثلون من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والأحياء إضافة إلى ممثلى وزارة التنمية المحلية وبعض خريجى دورات إعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة .

ووجه الوزير بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض المراكز والأحياء وتعميمها فى باقى المحافظات، موضحاً أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية وأهميتها والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالى والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل فى المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الاليكترونى ونظام المتابعة الاليكترونى ومؤشرات الاداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومى.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة وذلك تحقيقاً لاهداف رؤية مصر 2030 اضافة الى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات .

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية فى المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة، مؤكداً أهمية هذه الورشة فى ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وادارة المساحة العسكرية لرصد اى متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الاحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات ممايساعد فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل ازالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الاملاك وبروتوكول حصر وادارة أملاك الدولة ومعوقات العمل فى وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء .

كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات فى تنفيذ الإزالات والمنظومة الاليكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وأليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة .

واضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تطبيق ماستسفر عنه الورشتين فى جميع المحافظات ضماناً لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة ازالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الاساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.