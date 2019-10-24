شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة ينتشرون بمحيط استاد السلام قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط ستاد السلام بالقاهرة ، لتأمين اللقاء المرتقب بين الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى الثامنة مساءاً فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا. وتؤمن اجهزة الأمن لاعبى الفريقين دخولا وخروجا، مع تامين طاقم التحكيم وتنظيم دخول الجماهير والتنبيه عليهم بالالتزام بالتعليمات والتحلى بالأخلاق الرياضية. وأكدت ادارة نادى الزمالك على الجماهير بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.

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