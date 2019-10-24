شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تشارك فى مهرجان VIP Film Festival بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصرللطيران في مهرجان Vip Film festival للأفلام السينمائية المقام بدولة روسيا، والذى يهدف إلى توثيق العلاقة بين صناعة السينما العالمية وصناعة الطيران حول العالم، واستخدام الطيران كوسيلة للتنقل بين الدول حول العالم و مشاركة احداث متعلقة بالطائرات و المطارات داخل العديد من الأفلام العالمية.

وشارك في المهرجان 60 شركة طيران عاملة في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى "فلاديمر بروسكورين" المدير الإقليمي للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA بروسيا وممثلى العديد من كبرى شركات السياحة العاملة فى روسيا ومثل مصرللطيران وليد امين مدير مكتب موسكو .

وتعد تلك المهرجانات والأحداث من وسائل التواصل الجيدة بين شركات الطيران وبعضها وشركات السياحة لتوطيد علاقات الشراكة مع ممثلى المبيعات لشركات السياحة، كما تساهم فيى الدفع بزيادة المبيعات و التواجد بالأسواق العالمية.

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