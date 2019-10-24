شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عائلة وجيران الهارب عماد البحيري يفضحون خيانته: "الله يلعنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب والضيق انتابت جيران وأهل وأقارب الإخواني الهارب عماد البحيري، بمجرد أن تم ذكر اسمه أمامهم، خاصة بعد أن وصفوا ما يفعله الآن في وطنه وأهل وطنه بالخيانة لهذه البلد ولأهلها، ويظهر سقوطه في مستنقع الخيانة وتورطه مع مجموعة ممن باعوا أنفسهم وضمائرهم.

وانتقد عدد كبير من أقاربه تصرفات الإرهابي الهارب، حيث قال أحد جيرانه: "عماد البحيري لو أتكلم كلمة على مصر قصادي هاكله بأسناني" و"بطاقتك مكتوب فيها مصري، مش مكتوب فيها جنسية تانية، على الأقل احترم الكلمة اللي موجودة فبطاقتك"، بينما قال أحد جيرانه القدامى: "لو قصادي دلوقتي هطخه بالنار، اللي يشتم بلده يستاهل كدة".

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فيما قال أحد أقاربه: "لو أطوله هكتفه بحبل وأموته" و"بقوله الله يلعنك، مصر دي روحك وهي اللي صايناك واللى عيشت وكبرت وولادك وولاد ولادك هيعيشوا فيها يا خاين"