شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانوناً بالترخيص للبحث والتنقيب بالصحراء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 137 لسنة 2019 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية. ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر فى 17 يوليو سنة 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قانوناً بالترخيص للبحث والتنقيب بالصحراء الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.