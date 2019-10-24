شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: الجميع عارض الغزو التركى المستهتر لشمال سوريا ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، إن الولايات المتحدة تعاونت مع الأكراد لمحاربة داعش وليس لحمايتهم من تركيا. Advertisements وأضاف الوزير الأمريكى فى تصريحات لشبكة CNN، الإخبارية الأمريكية، أن الجميع عارض العدوان التركى على سوريا، متابعا: الجميع عارض الغزو المستهتر بشمال شوريا الذى عطل النجاح الذى شهدته المنطقة".

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