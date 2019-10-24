شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الأمريكى يتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيمس جيفرى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى دونالد ترمب إلى سوريا، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب فى سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك، حسبما ذكر فى فيديو نشرته قناة العربية.
يذكر أن وسائل إعلام سورية أعلنت عن إصابات بانفجار سيارة مفخخة فى تل أبيض بريف الرقة الشمالى، فيما شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مسلحى "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالى الشرقى.
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