شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إصابات بانفجار سيارة مفخخة فى تل أبيض بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن إعلام النظام السورى أعلن عن وقوع إصابات بانفجار سيارة مفخخة فى تل أبيض بريف الرقة الشمالى. وكان المرصد السورى أعلن صباح اليوم الخميس، أن هناك اشتباكات عنيفة بين مسلحى "قسد" وفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالى الشرقى.

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