شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يدعو بوتين ورؤساء الدول الأفريقية لحضور منتدى أسوان ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يومى 11 و 12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية فى مدينة أسوان جوهرة النيل والتى تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

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وقال الرئيس السيسي خلال الجلسة العامة لمنتدى أفريقيا – روسيا، المنعقد بمدينة سوتشى الروسية، سنعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعى القرار والخبراء من جميع دول القارة الأفريقية وخارجها تعنى بالسلام والتنمية المستدامة من أجل وضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتنفيذها فى السياق الأفريقى.

وفى ختام كلمته دعا الرئيس السيسي، كلا من الرئيس الروسى بوتين ورؤساء الدول الأفريقية للمشاركة فى أعماله والإسهام فى مناقشاته بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية.