شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية برئاسة السيسى وبوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وبحضورعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وممثليهم، فى منتجع سوتشى الروسى.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس السيسى سيلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور والرؤية الافريقية لقضايا القارة والاتحاد الافريقى وكيفية ادارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة القادمة.

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وأضاف "راضى" فى تصريحات صحفية من سوتشى، أن الرنيس السيسى سيشارك عقب ذلك فى جلسة عامة ثانية للقمة على مأدبة غداء عمل، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة فى القمة.