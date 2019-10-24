شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 233 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/2020، والموقع بتاريخ 23 - 4- 2018. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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