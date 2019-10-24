شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى تحتفل اليوم بعيدها الخامس والستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، بالعيد الخامس والستين للإنتاج الحربى، والذى يواكب ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.

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وتقيم وزارة الانتاج الحربى، احتفالية لتكريم المتميزين عن العام 2019، ويحضر الحفل الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وسعيد عطية، نقيب العاملين بالإنتاج الحربي وعدد من القيادات والعاملين بالإنتاج الحربى.

ومن المتوقع أن تشهد فعاليات الاحتفالية، الحديث عن عدد من المشروعات القومية التي تشارك بها الوزارة فى العديد من قطاعات الدولة.