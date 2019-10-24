أخبار مصر

الإنتاج الحربى تحتفل اليوم بعيدها الخامس والستين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى تحتفل اليوم بعيدها الخامس والستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، بالعيد الخامس والستين للإنتاج الحربى، والذى يواكب ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.

 

Advertisements

وتقيم وزارة الانتاج الحربى، احتفالية لتكريم المتميزين عن العام 2019، ويحضر الحفل الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وسعيد عطية، نقيب العاملين بالإنتاج  الحربي وعدد من القيادات والعاملين بالإنتاج الحربى.

 

ومن المتوقع أن  تشهد فعاليات الاحتفالية، الحديث عن عدد من المشروعات القومية التي تشارك بها الوزارة فى العديد من قطاعات الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى تحتفل اليوم بعيدها الخامس والستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا