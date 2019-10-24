شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين والسيسى يلتقطان صورة تذكارية بمشاركة عدد من قادة دول أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والمصرى عبدالفتاح السيسى صورة تذكارية بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول الأفريقية وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من المنتدى (الروسى/الأفريقى) بمدينة سوتشى الروسية. وذلك قبيل عقد الجلسة الأولى لليوم الثانى للمنتدى (الأفريقى ـ الروسى ) .

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