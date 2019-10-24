ننشر برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الروسية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية/ الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور والرؤية الأفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف راضي في تصريحات صحفية من سوتشي، أن الرنيس السيسي يشارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة على مأدبة غداء عمل، يسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وأوضح "راضي" أن الرئيسين السيسي وبوتين سيشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، ومن المقرر أن يستأنف الرئيس السيسي، لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة لبحث عدد من الملفات الثنائية.