أخبار مصر | بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس على القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس على القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم الخميس، 24 أكتوبر، يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقع خبراء الهيئة، أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

حالة الطقس على البحرين المتوسط والأحمر

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

السلوم 19 24

سيوة 14 26

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الاسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

رفح 18 26

رأس سدر 17 27

نخل 12 24

نويبع 20 28

طابا 21 27

كاترين 09 23

الطور 17 29

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بنى سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31

أبوسمبل 23 30

الوادى الجديد 24 31

شلاتين 25 31

أبو رماد 26 30

حلايب 26 28

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رأس حدربة 26 28

درجات الحرارة على مدن وعواصم عربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 37

المدينة 22 36

الرياض 22 36

المنامة 29 35

أبوظبى 26 36

الدوحة 27 34

الكويت 23 36

دمشق 10 23

بيروت 22 26

عمان 12 23

القدس 16 22

غزة 19 26

بغداد 19 26

مسقط 26 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 27 37

طرابلس 19 29

تونس 16 22

الجزائر 14 19

الرباط 09 22

نواكشوط 25 34

درجات الحرارة على مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 04 23

اسطنبول 15 22

إسلام آباد 15 30

نيودلهى 19 32

جاكرتا 25 34

بكين 07 16

كوالالمبور 24 33

طوكيو 17 20

أثينا 15 26

روما 14 24

باريس 09 18

مدريد 06 18

برلين 12 19

لندن 08 13

مونتريال 06 14

موسكو 04 11

نيويورك 10 19

واشنطن 08 21