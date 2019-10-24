شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يلتقي آبي أحمد على هامش قمة «روسيا-إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مراسل «روسيا اليوم»، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر له أن يلتقى اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا إفريقيا في سوتشي.

وانطلقت بمدينة سوتشى الروسية،فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي وأعمال قمة «روسيا- أفريقيا»، والتي تعقد للمرة الأولى، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.