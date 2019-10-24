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إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لصحة المرأة أول نوفمبر بـ11 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، مطلع شهر نوفمبر القادم فى 11 محافظة تشمل "شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه جرى تقديم الخدمة ضمن المبادرة فى مرحلتها الأولى بـ9 محافظات لـ2.2 مليون سيدة منذ انطلاقها شهر يوليو الماضى، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية بالمجان بوحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بتلك المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة المرأة مستدامة تستهدف التوعية بشكل مستمر وتقديم الخدمات الصحية إلى 28 مليون سيدة بالجمهورية، مضيفة أن المركز الإقليمى لدعم صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، جرى تخصيصه ليصبح المركز الرئيسى لدعم صحة المرأة بالقارة الأفريقية بالكامل.

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