شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب محافظة الغربية لليوم الثاني .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت محافظه الغربيه صباح اليوم الخميس لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق وأغرقت مياه الأمطار شوارع مدن وقرى المحافظة، وامتلأت الشوارع بالمياه. وتجمعت مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والفرعية أسفل الكباري والأنفاق وسببت الأمطار فى بطء حركة المرور على الطرق وتواخي السائقين للحذر خشية وقوع حوادث مرورية. وتحولت شوارع القرى إلى برك طينية ومستنقعات وتحول الطرق الترابية إلى وحل وانزلاق الطرق، ومنع عدد كبير من أولياء الأمور ذهاب ابنائهم للمدارس رغم انتظام الدارسة بشكل طبيعي فى مدارس المحافظة. وتعرضت محافظه الغربية أمس الأربعاء لهطول أمطار غزيرة، وقام حامد هبيله السكرتير العام للمحافظة، يرافقه المهندس عادل عطيه رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه بمتابعه عمليات شفط المياه من الانفاق والشوارع بمدينة طنطا وكفر الزيات، لتسيير الحركة المرورية بشكل منتظم. Advertisements

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