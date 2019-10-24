شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عناصر المهندسين العسكريين من إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومواجهة الأزمات نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثانى الميدانى فى إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار، والذى يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب مما كان سيؤدى إلى إختلاط مياه الصرف بمياة الشرب ووقوع كارثة صحية بمدينة الإسماعيلية.

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وعلى الفور وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة توجهت عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الرى إلى مكان الانهيار، وقامت بدفع عدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالى 250 متر مكعب من المواد الخرسانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية له .

وقد قدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة ومساهمتها الفعالة فى استعادة كفاءة الجسر فى سرعة واتقان، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف دائما بجوار الشعب أثناء الأزمات.