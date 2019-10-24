شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات اليوم.. سماع الشهود فى اتهام لاعب أسوان بالانضمام لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، يأتى أبرزها، النطق بالحكم فى المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حجزها للحكم اليوم.

جدير بالذكر أن المحكمة النقض، اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيًا، وإجراء 6 منهم معارضة على الحكم وفى مقدمتهم المحامى منتصر الزيات، فيما جرى تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

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كما تستكمل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس، سماع الشهود، فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وتواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، حيث جرى تأجيل الجلسة لليوم، لتعذر حضور المتهمين ولمرافعة النيابة.