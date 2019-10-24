شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا تنتهى من تركيب 140 ألف كشاف ليد بأعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تركيب 140 ألف 471 كشاف ليد بأعمدة الإنارة بشوارع المحافظات التابعة للشركة، بالإضافة إلى (8612) عداد ثلاثى بالتايمر للتحكم فى الفصل والتوصيل بأعمدة الإنارة تركيب (138180) كشاف صوديوم عالي الضغط.

وأضاف "عسل" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم إضاءة مبنى ديوان عام الشركة من الخارج واستبدال جميع الكشافات الفسفورية بأخرى ليد بهدف ترشيد الاستهلاك بالشركة، لافتاً إلى أنه تم بيع 10 ملايين 725 ألف لمبة ليد بنطاق عمل الشركة وهو ما حقق وفر في الطاقة قدرة (153948) م.وساعة بنسبة وفر (90)%.

وتابع، كما تم عمل دراسات لعدد (38) هندسة لتحسين كفاءة الطاقة للمباني التابعة للشركة بإجمالي عدد (2586) لمبة ليد طولية ، عدد (220) لمبة ليد مدمجة بما حقق وفر في الطاقة قدرة (141) م.و.ساعة بنسبة وفر (64)% حسب الدراسة التي تمت على اللمبات التي تم استبدالها.