شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: 28 مليون جنيه إجمالى قيمة دفعة معاشات أكتوبر للورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن إجمالى قيمة معاشات الورثة، فى دفعة أكتوبر الجارى، تتراوح قيمتها من 25 إلى 28 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هيئة مكتب النقابة راجعت أرصدتها بالبنوك، وتأكدت من توافر المبالغ المُستحقة للصرف، استعدادا لصرف الدفعة للورثة.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد الورثة المُستحقين للمعاشات يصل إلى 400 ألف وريث، يحصل على دفعة معاشات كل 3 أشهر، بخلاف أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن النقابة تتوقع صرف معاشات أكتوبر للورثة نهاية الشهر الجارى، وقبل بداية شهر نوفمبر المُقبل.

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وكانت نقابة المُعلمين قد أعلنت صرف معاشات دفعة أكتوبر للأعضاء، يوم 14 أكتوبر الجارى، وتأجيلها لمعاشات الورثة لحين توفير المبالغ المالية اللازمة للصرف.