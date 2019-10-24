شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طرق معرفة نتيجة فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتائج فحص المستندات للمتقدمين بالمرحلة الأولى لوظائف المعلمين، على بوابة التوظيف الإلكترونى للمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج فحص الأوراق والمستندات تظهر من خلال عدة طرق تبدأ بالدخول على صفحة متابعة الطلب على البوابة الإلكترونية، ويستطيع المتقدم معرفة نتيجة الأوراق والمستندات من خلال عدة اختيارات.

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وستظهر 3 رسائل مختلفة أسفل كل مستند من المستندات التى تم رفعها على الموقع، ومنها:

قبول وتعنى أن الأوراق سليمة، وقيد المراجعة وتعنى أن المستندات يتم مراجعتها من جهات إصدارها، ومرفوض وهى أن هناك خطأ ما فى المستند الذى تم رفعه على الموقع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.