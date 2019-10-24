شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد: مخزون القمح يكفى أربعة أشهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كميات كبيرة من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم سواء من المنتج المحلى أو القمح المستورد، حيث يكفى المخزون حاليًا لأكثر من 4.5 أشهر، بجانب الاستمرار فى طرح مناقصات لتأمين احتياجات المواطنين طوال الوقت.

وأكد التقرير، أنه يتم توفير الأقماح للمطاحن لطحنها ثم صرفها للمخابز البدلية فى مختلف المحافظات، لتقوم بإنتاج الخبز المدعم للمواطنين وصرف بقيمة 5 قروش من خلال الكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد بالبطاقة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2019 بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.