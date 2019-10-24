شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية للمواطنين: خزنوا مياه ومواد تموينية تكفيكم يومين لعدم استقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة الظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول على أنحاء المحافظة، مع حدوث تغيرات جوية شديدة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه.

ونصح محافظ الدقهلية، في بيان له، الليلة، المواطنين بتخزين احتياجات المنزل من المواد التموينية اليومية ومياه الشرب تكفيهم لمدة يومين وأهاب بالمواطنين بعدم الانزعاج والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وشدد محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بإتخاذ درجة الإستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.