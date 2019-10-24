شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للأمطار.. تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات على جانبى المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خطة مواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول، تشتمل على تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبى المجارى المائية، وإزالة عوائق بلاعات الصرف، وكذلك مراجعة صلاحية الطرق وجاهزية البلاعات وصفايات المطر، وتغطية جميع الأعمدة الكهربائية، والأسلاك المكشوفة حرصًا على سلامة المواطنين.

وقال المحافظ لـ"الخليج 365"، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لمواجهة أثار الأمطار الغزيرة، والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، مضيفًا أنه جرى وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل ووزارة الرى والوحدات المحلية، لمراجعة المعدات الخاصة بشفط وكسح مياه الأمطار ، وكذلك تجهيزات شركات مياه الشرب والكهرباء والرى والحماية المدنية .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم توجيه الجهات التنفيذية، بمتابعة تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل الكبارى والأنفاق وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، والتأكد من كفاءتها وعملها وتدريب العاملين بجميع الجهات، لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث نتيجة للأمطار أو السيول المتوقعة.