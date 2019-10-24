شكرا لقرائتكم خبر عن سر الظهور الدائم لـ"مستشار أدوغان" على قنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والعائد مؤخرا إلى مصر، الأسباب التى جعلت ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضيفا دائما لدى قنوات الإخوان خلال الفترة الماضية.

وقال عماد أبو هاشم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن ياسين أقطاى هو ضابط الاتصال المسئول عن شئون الإخوان بالمخابرات التركية، وهو المسئول الرسمى فى تركيا للتواصل مع قيادات الإخوان الهاربين فى مدينة إسطنبول التركية.

وتابع القيادى السابق بجماعة الإخوان: "أما وظيفة مستشار الرئيس التركى فهى بمثابة الستار الذى يعمل من ورائه، لذا فهو منقطع بتفرغ كامل لكل ما يتعلق بالإخوان وتنظيمهم وعلى تواصل دائم بشكل يومى مع قياداتهم المتواجدة فى اسطنبول، لا يفعل شيئا غير هذا، هذه هى وظيفته فحسب".