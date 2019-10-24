شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ7.5 جنيه والبصل بـ5.25 جنيه. - الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو والجزر بـ6.5 جنيهات والخيار بـ7.5 جنيه. - البذنجان الرومى بـ2.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ6 جنيهات. - الفلفل البلدى بـ625 قرشا جنيه للكيلو والليمون 12.5 جنيه. - البذنجان العروس الأبيض 3.5 جنيه. Advertisements - البرتقال أبو سرة 5.75 جنيه والبرتقال البلدى السكرى بـ5 جنيهات. - العنب الأحمر بـ12 جنيهًا والجوافة بـ5.5 جنيه. - البلح الرملى بـ10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام. - الفلفل الألوان 19 جنيها. - الموز البلدى 14 جنيها. - الكمثرى 14 جنيها وبلح زغلول 7 جنيهات.

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