تعرف على محور جرجا بسوهاج لربط شرق وغرب النيل × 13 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن محور جرجا بسوهاج الرابط شرق وغرب النيل وأهميته لأهالى الصعيد فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل حركة النقل وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة. 1ـ المحور الجديد يبلغ طوله 10 كم. 2ـ المشروع يتكون من 4 كبارى تشمل كوبري النيل بطول 1093 مترا وكوبري السكة الحديد بطول 953 مترا وكوبرى الطريق الزراعى بطول 875 مترا وكوبرى البلينا بطول 460 مترا. 3ـ المشروع يضم 5 أنفاق هى نفق الديكوفيل ونفق نجع رشوان 1 ونفق نجع رشوان 2 ونفق نجع النصارى ونفق نجع حسونة. 4ـ يتكون من حارتين بكل اتجاه ويبلغ عرضه 21 مترا. 5ـ يساهم المحور فى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل. 6ـ يربط طريقى القاهرة / أسوان الصحراوى والصعيد / البحر الأحمر شرقاً مع طريقى الصعيد الزراعى والصحراوى غرب النيل. Advertisements 7ـ يساهم فى إلغاء التقاطعات بين حركة القطارات والمركبات والمشاه على مزلقانات السكة الحديد بجرجا. 8ـ يساعد على خلق مجتمعات عمرانية ومحاور تنموية جديدة. 9ـ يساعد فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية والصناعية على جانبى النيل. 10ـ يقلل الحوادث المتكررة الناتجة عن نقل المركبات والأفراد بالعبارات العاملة بالنيل. 11ـ يقلل الفاقد فى الوقت عند نقل منتجات مصانع السكر بجرجا. 12ـ تكلفته وصلت إلى 498 مليون جنيه تقريبا. 13ـ انتهى تنفيذه وافتتاحه فى2017 ضمن خطة ربط شرق وغرب النيل عبر محاور علوية.

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