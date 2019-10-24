شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على الخضر والفاكهة بسبب هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجان مرورية على محاصيل الخضر والفاكهة بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيا والتوعية بضرورة فحص كل المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول خلال هطول الأمطار وما تسببه من أمراض فطرية.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين وتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة وكذا مبيدات الأمراض الفطرية، حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل بالإصابة بالأمراض الفطرية، مشير الى أن اللجان تعمل على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه من خلال غرفة إدارة الأزمات يتم عمل برامج ارشادية لمواجهة هطول الامطار والتقلبات الجوية وتوعية المزارعين بالمناخ المتغير وفرق عمليات المكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار للمحاصيل الزراعية الشتوية، حال حدوثها،كـ"الندوة المتأخرة"، و"الأمراض الفطرية" و"أعفان الجذور" وتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه، وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية وعمل ندوات إرشادية فى القرى والحقول حال تضررها.