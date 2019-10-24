شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر ينظم ندوة حول التغذية السليمة للحماية من سرطان الثدى..الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لوزارة الصحة ندوة تثقيفية الثلاثاء المقبل للتوعية بأهمية التغذية فى مراحل العلاج والوقاية من مرض سرطان الثدى.

وتأتى الندوة دعمًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "صحة المرأة"، وأيضا بمناسبة "أكتوبر الوردى"، الذي يحتفل به العالم للتوعية بمرض السرطان.

وقال الدكتور حازم الفيل، مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، إن الهدف من الندوة التثقيفية، هو نشر الوعى، وأهمية الكشف مبكرًا، خاصة أن ذلك يساعد في تحقيق نسب نجاح عالية وتابع : ضمن الأهداف نشر التوعية بأهمية التغذية العلاجية في مراحل العلاج، والوقاية.

وتابع : الندوة التثقيفية، تحت عنوان "غذاؤك حياه.. أكتوبر الوردي.. ننشر الوعى و نزرع الأمل"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محيى، مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مستشفيات الوزارة.