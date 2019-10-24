شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة للدراسة 9 شهور بجامعة هارفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان تبنيها منظومة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر باعتباره عاملا أساسيا فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين المكلفين ببرنامج الزمالة المصرية فى جميع التخصصات، كما سيتم إرسال 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية كدفعة أولى، للدراسة مدة 9 شهور بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة للدراسة وتلقى الخبرات وتدريب الدارسين بالزمالة المصرية.

وأضافت وزارة الصحة فى بيانها، أنه سيتم تحويل المعهد القومى لتدريب الأطباء إلى أكاديمية للتعليم الطبى المهني تستقبل الملتحقين بالزمالة المصرية وتكون منبع التعليم الحقيقى لكل الاطباء بوزارة الصحة والسكان.