س و ج.. كيف تواجه المدارس سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقلبات الجوية التى بدأت الثلاثاء الماضى بسقوط أمطار غزيرة فى أنحاء البلاد، دفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمدارس إلى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة سقوط الأمطار وتحقيق سلامة الطلبة.. ”الخليج 365” يجيب عن أسئلة توضح آلية تعامل المدارس مع سوء الأحوال الجوية: س- كيف تعاملت التربية والتعليم والتعليم الفنى مع سقوط الأمطار؟ س- كيف تعاملت التربية والتعليم والتعليم الفنى مع سقوط الأمطار؟ قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منح طلاب ومعلمو محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أجازة، أمس الأربعاء، مع استمرار الدراسة فى باقى المحافظات. - لماذا طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط؟ - لماذا طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط؟ بسبب تجمعات المياه بشكل كبير وحرصا على سلامة الطلاب فى الذهاب والعودة من المدارس. - هل سيحصل الطلبة على أجازة من المدارس إذا استمر سقوط الأمطار؟ - هل سيحصل الطلبة على أجازة من المدارس إذا استمر سقوط الأمطار؟ هذا القرار مرهون باستقرار الأحوال الجوية وتقارير هيئة الأرصاد الجوية ودراسة الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الجهات المختصة.

- ما الضوابط التى اتخذتها المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب؟ - ما الضوابط التى اتخذتها المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب؟ فصل التيار الكهربائى عن الفصول والمدارس وتوعية الطلبة بكيفية التعامل مع مياه الأمطار أثناء الذهاب.

Advertisements - ما الضوابط الخاصة بمبانى المدارس؟ تغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- ماذا تفعل المدارس مع الطلبة خلال اليوم الدراسى؟ - ماذا تفعل المدارس مع الطلبة خلال اليوم الدراسى؟ عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار. - كيف يتم التعامل مع الأمطار إداريًا؟ - كيف يتم التعامل مع الأمطار إداريًا؟ تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وإخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة. هل هناك إجراءات أخرى يتم تطبيقها؟ توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التى تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس. كيف تتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المدارس؟ كيف تتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المدارس؟ من خلال غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة للإبلاغ عن أية مشكلات أو عوائق. - ما الضوابط الخاصة بمبانى المدارس؟

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