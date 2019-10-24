شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..انضمام مصر والسعودية ومجموعة من الدول العربية للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم من 24 اكتوبر 1945، انضمت كل من مصر والمملكة العربية السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة، وظهرت فكرة إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد فشل عصبة الأمم في وقف نزيف الدم في العالم، واتخذت المنظمة الجديدة في ذلك الحين من وقف الحروب في العالم والدعوة للسلام الدولي هدفًا لها.

ومنذ بداية تكوين الأمم المتحدة، كان لمصر والمملكة العربية السعودية دور في العضوية، ففي 24 أكتوبر 1945 كانت مصر ضمن الـ50 دولة المؤسسة للمنظمة والموقعة على الميثاق، ولمصر مندوب دائم بدرجة سفير فوق العادة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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وانضمت مصر لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات، ومن أهمها اتفاقية الرق، واتفاقية منع إبادة الجنس البشري الموقعة، واتفاقية السخرة، واتفاقية منع الإتجار واستغلال دعارة الغير.

ومنذ ذلك الحين تسعى مصر إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وتسعى لتوسيع عضوية المجلس، والحصول على مقعدين دائمين لأفريقيا ومقعد للدول العربية، كذلك تسعى للحصول على خمس مقاعد غير دائمة للأقاليم الأفريقية الخمسة السياسية في القارة.