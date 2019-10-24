شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء استيراد تقاوى البطاطس للموسم الجديد ووصول أول شحنة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى استيراد تقاوى البطاطس استعدادًا لموسم الزراعات الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.



وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إجمالى الطلبات المقدمة للحجر الزراعى لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الجديد بلغت 150 ألف طن، مؤكدًا وصول أول شحنات تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى خلال أيام، موضحًا أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويجرى فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.



يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.