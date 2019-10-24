شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين: إجراء الانتخابات فبراير 2020 حال إقرار تعديلات اللائحة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح ياسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فور انتهاء أعمال اللجنة، سيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك حرصا من النقابة على عدم تكرار أى مشكلة تؤدى إلى إلغاء الانتخابات مُجددا.
وأكد أمين عام نقابة التجاريين، أن الإعلان عن الدعوة لإجراء الانتخابات فى فبراير 2020، لن يتم تنفيذه إلا فى حال إقرار تعديلات اللائحة، لعدم تعرضها لأى مخالفة قانونية.
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