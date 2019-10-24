شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين: إجراء الانتخابات فبراير 2020 حال إقرار تعديلات اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين، إنه تم تشكيل لجنة لإعداد لتعديلات اللائحة الداخلية للنقابة والتى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات خلال فبراير 2020، على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، مؤكدة أن الفترة التى لم يجرى بها انتخابات، لم تكن برغبة مجلس النقابة، حيث تم الدعوة لإجراء الانتخابات فى 2013، ولم يترشح أعضاء المجلس الحاليين بها، إلا أنه تم إلغاء الانتخابات بحكم قضائى، بسبب عوار بالقانون المنظم لعمل نقابة التجاريين.

وأوضح ياسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه فور انتهاء أعمال اللجنة، سيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك حرصا من النقابة على عدم تكرار أى مشكلة تؤدى إلى إلغاء الانتخابات مُجددا.

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وأكد أمين عام نقابة التجاريين، أن الإعلان عن الدعوة لإجراء الانتخابات فى فبراير 2020، لن يتم تنفيذه إلا فى حال إقرار تعديلات اللائحة، لعدم تعرضها لأى مخالفة قانونية.