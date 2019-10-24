شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء، إبراهيم العساف، من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.



ولد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، عام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضى.

بعد تعيين الأمير فيصل بن فرحان، سفيرًا للمملكة فى برلين، ظهر فى مقطع فيديو وكشف عن أنه ولد فى ألمانيا؛ إذ خاطب حينها متابعيه على تويتر باللغة الألمانية قائلاً: "هذه المهمة خاصة جدا بالنسبة لى، لأن ألمانيا البلد الذى ولدت فيه".

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أيضًا الأمير فيصل بن فرحان، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017، وفى العام 2017 عين مستشارا فى وزارة الخارجية السعودية بالمرتبة الممتازة.

وإلى جانب شغله منصب مستشار فى الديوان الملكى، شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران.



ظهر أيضا الأمير فيصل بن فرحان فى لقاء تليفزيونى على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حين زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، لأمريكا ولقائه الرئيس دونالد ترامب. حيث قام بالتعقيب على الزيارة وأهميتها فى دعم العلاقات السعودية الأمريكية.

وشملت الأوامر الملكية التى أصدرها العاهل السعودى، مساء الأربعاء، إعفاء وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودى من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلى الجاسر خلفًا له، وفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“.