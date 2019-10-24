شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات أقرها البرلمان هذا الأسبوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسات هذا الأسبوع على ثلاث اتفاقيات دولية، وهى كالتالى: 1- قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة (أبو الريش اليابانى) من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى. 2- قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 305 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية" "برايد" بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ فبراير 2019.

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