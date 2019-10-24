شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تطوير الملاحات وإنشاء أول مصنع ﻹنتاج ملح الطعام من وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجود خطة متكاملة استغلال الموارد الطبيعية التى تزخر بها المحافظة بالسواحل الشمالية والظهير الصحراوى، وتطوير المشروعات القائمة عليها مثل مشروعات المحاجر والملاحات.

وأوضح آمنة، أن مشروع استخراج الملح من ملاحات الرازونية وأم الريشة بمركز وادى النطرون من المشروعات الرائدة والمختلفة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ خطة تطوير مشروع استخراج الملح بمنطقة وادى النطرون، وذلك لرفع مستوى إنتاجه وتعظيم أرباحه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن .



فيما أكد المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن مشروع استخراج الملح من ملاحات وادى النطرون هو من المشروعات الواعدة بالمحافظة والتى يمكن تطويرها لتكون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى.

وأضاف، أن متوسط أرباح مشروع الملاحات بوادى النطرون يصل إلى نحو 6 ملايين جنيه سنويا قابلاً للزيادة بالتزامن مع عمليات التطوير المستمرة .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن مشروع الملاحات مقتصر حتى الآن على إنتاج الملح الذى يدخل فى الأعمال الصناعية والزراعية، وأنه جارى تطوير المشروع من أجل استخراج ملح الطعام بجودة فائقة ووفقًا للمعايير الدولية فى هذا المجال.

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من جانبه أكد المهندس صبرى أبو رفاعى المدير التنفيذى لمشروع المحاجر والملاحات أن استخراج الملح يعتمد فى الأساس على تعرض المياه المالحة للبخر خاصة فى فصل الصيف، مما يؤدى إلى ترسيب كميات هائلة من الأملاح الطبيعية التى يتم استخراجها ومعالجتها تمهيدا لتسويقها.

وأضاف أن ملاحات وادى النطرون تنتج من 30 ألفا إلى 40 ألف طن ملح سنويا ويتم بيع إنتاجها لعدد من الشركات الصناعية الكبرى.

وأوضح مدير مشروع الملاحات، أنه جارى تنفيذ خطة تطوير استخراج الملح من ملاحات وادى النطرون لرفع قيمته الاقتصادية بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه.



وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء أول مصنع لإنتاج ملح الطعام والأملاح الصناعية والزراعية بمحافظة البحيرة بنسبة أرباح تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنويًا وكذلك إقامة ميزان بسكول لخدمة المصنع الجديد والأماكن الزراعية المجاورة.