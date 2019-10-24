شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبعت شكوتك للتنمية المحلية للتخلص من تراكم مياه الأمطار فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة لديها عدة وسائل لتلقى شكاوى المواطنين من أى محافظة حول أى مشكلة وخاصة تراكم مياه الأمطار فى الشوارع.

ووأوضح قاسم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أول الوسائل المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين، هى أولًا مبادرة صوتك مسموع وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: " https://www.facebook.com/sotakmasmwo" ، ورقم الخط الساخن الخاص بالمبادرة "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى [email protected]، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال أى شكاوى من خلال غرفة عمليات الوزارة على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".

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وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل غرف عمليات فى كل محافظة والتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز، وشدد على أتم الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، ومتابعة أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، وتنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

تعرضت القاهرة الكبرى والمحافظات لأمطار خفيفة، صباح الثلاثاء، فيما كثفت إدارات المرور المختلفة تواجدها فى الشوارع، لتسيير حركة المرور، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد للتعامل مع استمرار تساقط الأمطار.