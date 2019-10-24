شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى فى نوفمبر وديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى شهرى نوفمبر وديسمبر، كما أعلنت الوزارة فى وقت سابق، مؤكدة أنه لا يوجد أى تغيير فى موعد تسليم الأجهزة للطلبة. وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الأجهزة يجب أن تكون مع الطلاب قبل عقد الامتحان الأول فى يناير المقبل، مضيفة أن الوزارة والجهات المعنية تتابع وصول الكميات المطلوبة، ومن المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة.

وكان أولياء الأمور تساءلوا حول موعد تسليم الطلبة للتابلت ومدى صحة عقد أول امتحان ورقيًا، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان سيعقد إلكترونيًا وليس ورقيًا.

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