شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية
الصغرى العظمى
القاهرة 20 25
شبين الكوم 19 25
طنطا 19 24
دمنهور 19 23
الإسكندرية 19 22
بلطيم 19 22
مطروح 18 23
السلوم 19 24
سيوة 14 26
بورسعيد 19 26
دمياط 19 26
الزقازيق 20 26
الاسماعيلية 20 26
السويس 21 27
العريش 19 27
رفح 18 26
رأس سدر 17 27
نخل 12 24
نويبع 20 28
طابا 21 27
كاترين 09 23
الطور 17 29
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 22 31
مرسى علم 21 32
الفيوم 20 25
بنى سويف 20 26
المنيا 20 27
أسيوط 20 27
سوهاج 21 28
قنا 21 29
الأقصر 21 30
أسوان 22 31
أبوسمبل 23 30
الوادى الجديد 24 31
شلاتين 25 31
ابو رماد 26 30
حلايب 26 28
رأس حدربة 26 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 37
المدينة 22 36
الرياض 22 36
المنامة 29 35
أبوظبى 26 36
الدوحة 27 34
الكويت 23 36
دمشق 10 23
بيروت 22 26
عمان 12 23
القدس 16 22
غزة 19 26
بغداد 19 26
مسقط 26 32
صنعاء 08 24
الخرطوم 27 37
طرابلس 19 29
تونس 16 22
الجزائر 14 19
الرباط 09 22
نواكشوط 25 34
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 04 23
اسطنبول 15 22
اسلام اباد 15 30
نيودلهى 19 32
جاكرتا 25 34
بكين 07 16
كوالالمبور 24 33
طوكيو 17 20
أثينا 15 26
روما 14 24
باريس 09 18
مدريد 06 18
برلين 12 19
لندن 08 13
مونتريال 06 14
موسكو 04 11
نيويورك 10 19
واشنطن 08 21
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