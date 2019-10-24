أخبار × 24 ساعة.. "التموين": مخزون الدواجن يكفى 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. السيسى وبوتين يؤكدان ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا التضامن: الكشف عن المخدرات لـ 1882 سائق حافلات مدرسية والعاملين "التموين": مخزون الدواجن يكفى 3 أشهر التأمين الصحى الشامل: نجاح أولى عمليات جراحة العظام لطفل بمستشفى النصر التخصصى القوى العاملة: قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالى طقس اليوم ذروة الأحوال الجوية المضطربة وأمطار بالعاصمة حتى الجمعة أمطار وطقس غير مستقر على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية الزراعة: نشر جميع معدات جهاز تحسين الأراضى وغرف عمليات للتعامل مع الأمطار Advertisements الزراعة: الاتحاد الإفريقى يختار معملين بـ"البحوث الزراعية" كمراكز تميز لسلامة الغذاء إعادة فتح نفق الثورة فى مصر الجديدة بعد شفط مياه الأمطار محافظ الجيزة: إزالة آثار الإمطار بالكامل وتواجد ميدانى لقيادات المحافظة محافظ القاهرة يتفقد نفق الثورة.. وانتشار معدات شفط المياه بمناطق تجمعها فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية جراحية الرى تنفذ 47 قرار إزالة لتعديات على النيل فى 5 محافظات

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