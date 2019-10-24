شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: دورات للعاملين بالكشف والتحصيل على كيفية التعامل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تعد حاليا برامج ودورات تدريبية للعاملين بادارات الكشف والتحصيل على كيفية التعامل مع المواطنين، خاصة أن العاملين بهذه الإدارات هم الأكثر تعاملا مع المواطن.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء تواجه العديد من المشاكل بسبب عدم قدرة العاملين بادارات الكشف والتحصيل على احتواء المشاكل وعدم التسبب فى تصاعد المشاكل، لافتا إلى أن هذه الدورات من المقرر أن تبدأ من الشهر المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن الدورات التدريبية للعاملين بالكشف والتحصيل ستكون إجبارية لجميع العاملين بهذه الإدارات، مشيرا إلى أن هولاء الموظفين سيتم الاستفادة من خبراتهم فى المستقبل بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع فى حمالات التفتيش وضبط سرقات التيار الكهربائي.