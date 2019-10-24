شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" بسقارة يختتم 4 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، 4 دورات تدريبة للعاملين فى المحليات، ضمن خطته التدريبة للعام المالى الجديد والتى بدأها 17 أغسطس الماضى.

والدورات التى يختتمها المركز اليوم هى :"دورة برنامج الأوتوكاد للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارات الهندسية التخطيط العمرانى والمشروعات، والدورة الثانية هي دورة المستوى الثاني للغة الإنجليزية وهى للمتدربين الذين اجتازوا دورة تحديد المستوى والتى عقدت يومى 21 و28 أغسطس الماضى".

بالإضافة إلى ختام دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب المتابعة، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بأقسام الاستحقاقات والتأمينات والمعاشات"

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وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن أن أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين فى أساسيات التحول الرقمى واستخدام الحاسب الآلى والتطبيقات الالكترونية الجاهزة، وزيادة الدورات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التى لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات، وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين بالتدريب.

ويبلغ عدد الأسابيع فى الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية بسقارة، 42 أسبوع خلال 10 أشهر تدريب، بمعدل 123 دورة تدريبية ، ومستهدف تدريب 6469 متدرب، وشملت الخطة الجديدة إدراج دورات من جهات خارجية مثل GIZ الاتحاد الأوربى / البنك الدولى "مشروعات التعاون الدولى بالوزراة"، والمجلس القوى لشئون الإعاقة وأكاديمية ألجا لتدريب الكوادر الإفريقية".