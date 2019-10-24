شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تُشكل غرف عمليات فرعية بالمحافظات لمواجهة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة غرف العمليات الفرعية وتقديم الدعم الكامل لهم حال حدوث أى استغاثات بالقاهرة أو المحافظات .
وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تشكيل فريق للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة ذات الدفع الرباعى للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم توجيه مديريات الصحة بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتشديد على توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف.
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