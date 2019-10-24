شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 24/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية .

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويوجد فرصة لهُطول زخات أمطار رعدية في أجزاء من مناطق البادية الجنوبية والشرقية، كما يوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في المناطق الشمالية الوسطى، وتكون الرياح صباحاً خفيفة متغيرة الاتجاهات، تتحول تدرجياً الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لزخات رعدية من المطر فوق أجزاء من مناطق البادية الجنوبية الشرقية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق مع فرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.