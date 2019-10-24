شكرا لقرائتكم خبر عن مناسك وأسرار.. أول إصدارات مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية إصداره الأول تحت عنوان "الحج والعمرة مناسك وأسرار".

ويتناول الكتاب في رؤية عصرية خلاصة ميسرة لمناسك الحج والعمرة ، تنظر بعين الاعتبار إلى ما تم من تطوير وتوسعات بالحرم والمسعى، متضمنة ما يفسد فعله أو تركه الحج ، ولا يجبر فعل ما تم فعله منه ولا ترك ما تم تركه منه بدم .

ويعتبر الكتاب عن مجموعة خواطر حول أسرار مناسك الحج وجوانبه الروحية والإيمانية ، ودروس مستفادة من هذه الأسرار ، ودعوة إلى التيسير الذي جعله سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصلاً في الحج عندما كان يجيب سائليه بقوله (صلى الله عليه وسلم) : ” افعل ولا حرج ” .

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