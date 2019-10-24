بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشي - أ ش أ: شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الحفل تخلله عرض فني وموسيقي.

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